Райкин назвал Россию «некрофильским государством»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время моноспектакля «Над балаганом небо» назвал Россию «некрофильским государством».

- У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем, — цитирует «РИА Новости» слова Райкина.

По его мнению, многие гонения исходили из «прекрасного и ужасного» Санкт- Петербурга, который до сих пор хранит эти традиции. Режиссер также привел в пример Гумилева, Цветаеву, Маяковского, Мандельштама и Бродского, заявив, что поэтов «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали.

Кроме того, Райкин выразил сожаление по поводу того, что в российском обществе нет «нравственной прививки», поэтому от смены власти ничего не меняется.