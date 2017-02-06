Райкин назвал Россию «некрофильским государством»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время моноспектакля «Над балаганом небо» назвал Россию «некрофильским государством».

- У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем, — цитирует «РИА Новости» слова Райкина.

По его мнению, многие гонения исходили из «прекрасного и ужасного» Санкт- Петербурга, который до сих пор хранит эти традиции. Режиссер также привел в пример Гумилева, Цветаеву, Маяковского, Мандельштама и Бродского, заявив, что поэтов «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали.

Кроме того, Райкин выразил сожаление по поводу того, что в российском обществе нет «нравственной прививки», поэтому от смены власти ничего не меняется.

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