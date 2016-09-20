"Рай" Кончаловского выдвинут на "Оскар"

Фильм "Рай" Андрея Кончаловского станет одним из номинантов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", сообщает ТВ Центр.

В картине рассказывается о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны.

"Рай" уже имеет международные награды, так на 73-ем Венецианском международном кинофестивале лента получила "Серебряного льва" за лучшую режиссуру.