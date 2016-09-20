"Рай" Кончаловского выдвинут на "Оскар"
Фильм "Рай" Андрея Кончаловского станет одним из номинантов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", сообщает ТВ Центр.
В картине рассказывается о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны.
"Рай" уже имеет международные награды, так на 73-ем Венецианском международном кинофестивале лента получила "Серебряного льва" за лучшую режиссуру.
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