Раввин разрешил Иванке Трамп нарушить шабат

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник главы государства Джаред Кушнер, являющиеся членами ортодоксальной еврейской общины, попросили разрешение у раввинов лететь в субботу из США в Саудовскую Аравию, нарушив шабат.

Как уточняется в материале, 19 мая президент США Дональд Трамп отправляется с визитом в Саудовскую Аравию вместе с Иванкой и Кушнером.

Шабат - седьмой день недели у евреев, являющийся праздником. В этот день нельзя работать, сообщает «Интерфакс».