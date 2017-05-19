Раввин разрешил Иванке Трамп нарушить шабат
Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник главы государства Джаред Кушнер, являющиеся членами ортодоксальной еврейской общины, попросили разрешение у раввинов лететь в субботу из США в Саудовскую Аравию, нарушив шабат.
Как уточняется в материале, 19 мая президент США Дональд Трамп отправляется с визитом в Саудовскую Аравию вместе с Иванкой и Кушнером.
Шабат - седьмой день недели у евреев, являющийся праздником. В этот день нельзя работать, сообщает «Интерфакс».
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