За растрату на Восточном перед судом ответят экс-руководители подразделения Спецстроя

Следствие установило, что во время строительства первой очереди космодрома Восточный бывшие начальник и главный инженер предприятия Спецстроя РФ похитили более 1 млн рублей. Теперь они предстанут перед судом.

Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя и главного инженера ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа» Спецстроя РФ, сообщает ТАСС.

Как выяснилось в ходе расследования, экс-руководитель и бывший главный инженер сначала присвоили, а затем перевели 1 млн рублей на банковские счета чиновников за лояльный контроль строительства ряда объектов инфраструктуры космодрома.

Уголовное дело направлено в Свободненский городской суд для рассмотрения по существу. В настоящее время по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.