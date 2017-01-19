Расстрелянный накануне в «лексусе» московский бизнесмен вышел из комы
Бизнесмен Леонид Нувахов, на которого 18 января было совершено покушение, вышел из комы после пулевого ранения в голову. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По данным Лайфа, полученным из собственных источников, в попытке убийства Нувахова подозревают генерального директора одной из столичных фирм Алмена Г., занимающегося оптовой торговлей продуктами.
Ранее сообщалось, что 18 января к автомобилю бизнесмена вплотную подъехал на светофоре в центре Москвы «мерседес», из которого был открыт огонь с близкого расстояния. Одна из пуль попала жертве в голову.
Позже сотрудники полиции обнаружили брошенную машину преступников на западе Москвы.
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