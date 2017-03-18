В МВД рассмотрят заявление от водителей большегрузов о принуждении к протестам

Члены общественного движения водителей большегрузных автомобилей направили в МВД заявление, в котором говорится о принуждении водителей к протестам.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя министерства Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства. Она не пояснила, идет ли речь о повышении платы по системе «Платон».

Волк отметила: «МВД России обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявление, по результатам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Ожидается, что Минтранс повысит плату для большегрузов по системе «Платон» на 15% по сравнению с 2016 годом, пишет «Российская газета». Водители заплатят около 32 миллиардов рублей. В ведомстве подчеркнули, что за счет сборов отремонтированы тысячи дорог в 40 субъектах России.