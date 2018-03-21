МИД РФ рассмешило заявление Парижа о солидарности с Лондоном
В МИД России находят смешным заверение Франции в солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
«Молодцы, мы понимаем, что вас заставили так сделать, зачем это здесь говорить? Ну смешно просто выглядит. У вас-то во Франции вообще никаких данных по этому делу нет. Какое-то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО и ЕС», - цитирует РИА «Новости» заявление главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова на спецбрифиинге для послов. Таким образом он ответил на комментарий французского дипломата.
Ранее Ермаков допустил, что инцидент со Скрипалем мог быть умышленно срежиссирован как Лондоном, так и из-за океана.
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