ФСБ рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
Сотрудники Федеральной службы безопасности не обнаружили признаков теракта или диверсии при осмотре обломков самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, потерпевшего крушение в Сочи.
Как уточнили в ФСБ, на борту отсутствовали грузы или опасные вещества, которые могли бы стать причиной авиакатастрофы, - сообщает РИА «Новости».
Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Ранее сообщалось, что квалификация пилотов, управлявших самолетом Минобороны РФ, не вызывает сомнений. В Минобороны заявили также, что борт был исправен, его общий налет составляет 6689 часов.
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