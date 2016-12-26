ФСБ рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Сотрудники Федеральной службы безопасности не обнаружили признаков теракта или диверсии при осмотре обломков самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, потерпевшего крушение в Сочи.

Как уточнили в ФСБ, на борту отсутствовали грузы или опасные вещества, которые могли бы стать причиной авиакатастрофы, - сообщает РИА «Новости».

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Ранее сообщалось, что квалификация пилотов, управлявших самолетом Минобороны РФ, не вызывает сомнений. В Минобороны заявили также, что борт был исправен, его общий налет составляет 6689 часов.