МО: расследование причин крушения Boeing 777 идет по ложному следу

Расследование причин крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, которое ведет украинская сторона, идет по ложному следу, сообщают «Известия».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Киева, по его мнению, есть причины утаивать информацию, которая позволила бы установить все обстоятельства трагедии.

В частности, украинская сторона до сих пор не предоставила данные о расположении своих военных расчетов ЗРК «Бук» в день катастрофы, данные об активности в день катастрофы своих РЛС, о работе украинских систем ПВО, записи переговоров диспетчеров, а также показания свидетелей.