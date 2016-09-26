МО: расследование причин крушения Boeing 777 идет по ложному следу
Расследование причин крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, которое ведет украинская сторона, идет по ложному следу, сообщают «Известия».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Киева, по его мнению, есть причины утаивать информацию, которая позволила бы установить все обстоятельства трагедии.
В частности, украинская сторона до сих пор не предоставила данные о расположении своих военных расчетов ЗРК «Бук» в день катастрофы, данные об активности в день катастрофы своих РЛС, о работе украинских систем ПВО, записи переговоров диспетчеров, а также показания свидетелей.
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