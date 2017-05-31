Расследование крушения Ту-154 Минобороны завершено

Министерство обороны России назвало возможную причину причину катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

В Минобороны также отметили, что комиссия, проводившая расследование, не обнаружила нарушений правил заправки самолета топливом, его загрузки и размещения пассажиров в салоне. Не подтвердилась и версия о крушении в результате воздействия внешних факторов.

Ту-154 Минобороны разбился 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию и совершал посадку в Адлере для дозаправки. На его борту находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ. Все они погибли.

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