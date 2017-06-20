За расследование инцидента с подростками на Ладоге взялся СКР

Следственное управление СКР по республике Карелия начало расследование по факту происшествия с пятью подростками на Ладожском озере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщают «Известия».

Согласно имеющимся данным, четверо юношей и одна девушка, приехавших на отдых в поселок Импилахти, отправились кататься на лодке по озеру без спасательных жилетов. В какой-то момент лодка опрокинулась, подростки оказались в воде. До берега добраться сумели только двое.

В настоящее время ведутся поиски остальных. К операции привлечены водолазы и авиация. Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла.