За расследование инцидента с подростками на Ладоге взялся СКР
Следственное управление СКР по республике Карелия начало расследование по факту происшествия с пятью подростками на Ладожском озере.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщают «Известия».
Согласно имеющимся данным, четверо юношей и одна девушка, приехавших на отдых в поселок Импилахти, отправились кататься на лодке по озеру без спасательных жилетов. В какой-то момент лодка опрокинулась, подростки оказались в воде. До берега добраться сумели только двое.
В настоящее время ведутся поиски остальных. К операции привлечены водолазы и авиация. Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла.
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