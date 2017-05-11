Расследование по делу Шакро Молодого закончено
Следствие по делу о вымогательстве, главным фигурантом которого является вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), завершено.
Следователи получили данные всех необходимых экспертиз, провели допросы фигурантов и свидетелей и прочие следственные действия. Предполагается, что обвинения в окончательной редакции будут предъявлены 20 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на «Росбалт».
Шакро Молодой и его подельники требовали с владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким 8 миллионов рублей, угрожая ей расправой. В ходе конфликта произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека.
Следующая новость Оскорбления в адрес глав конфессий могут приравнять к уголовным деяниям
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии