Расследование по делу Шакро Молодого закончено

Следствие по делу о вымогательстве, главным фигурантом которого является вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), завершено.

Следователи получили данные всех необходимых экспертиз, провели допросы фигурантов и свидетелей и прочие следственные действия. Предполагается, что обвинения в окончательной редакции будут предъявлены 20 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на «Росбалт».

Шакро Молодой и его подельники требовали с владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким 8 миллионов рублей, угрожая ей расправой. В ходе конфликта произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека.