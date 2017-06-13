СМИ рассказали о зарплатах президентов стран Латинской Америки
Самым высокооплачиваемым среди лидеров государств Латинской Америки является президент Гватемалы Джимми Моралес.
Согласно официальным данным, его зарплата составляет 19,3 тысячи долларов в месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Prensa Librе. Примечательно, что однофамилец гватемальского лидера – президент Боливии Эво Моралес – занимает предпоследнее место в рейтинге. Его зарплата равна 3,3 тысячи долларов.
На втором и третьем местах в списке лидер Чили Мишель Бачелет, получающий 14,9 тысячи долларов в месяц и президент Мексики Энрике Пеня Ньето с зарплатой, равной 13,8 тысячи долларов соответственно.
Самым бедным портал признал главу Никарагуа Даниэля Ортегу, получающего всего 3,2 тысячи долларов в месяц.
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