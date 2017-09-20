В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на цену топлива

Повышение акцизов на бензин не приведет к существенному подорожанию бензина. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Он подчеркнул, что цены на бензин будут расти в соответствии с уровнем инфляции в стране. По его словам, повышение акцизов неминуемо, но на цены на бензин это не окажет заметного влияния, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность повышения акцизов на топливо на 50 копеек.