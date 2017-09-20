В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на цену топлива
Повышение акцизов на бензин не приведет к существенному подорожанию бензина. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
Он подчеркнул, что цены на бензин будут расти в соответствии с уровнем инфляции в стране. По его словам, повышение акцизов неминуемо, но на цены на бензин это не окажет заметного влияния, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность повышения акцизов на топливо на 50 копеек.
Следующая новость Николас Мадуро назвал президента США «новым Гитлером»
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии