В ДНР рассказали о версиях гибели «Гиви»

У следствия по делу о гибели командира ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной «Гиви») есть две версии его убийства.

Согласно первой, для осуществления теракта был применен РПО-3 «Шмель». В соответствии со второй версией, Толстых погиб в результате срабатывания взрывного устройства.

Следствию удалось установить причастных к убийству лиц и доказать их связь с украинскими спецслужбами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего оперативным командование ДНР Эдуарда Басурина. Имена исполнителей держатся в тайне в интересах следствия.