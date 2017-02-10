В ДНР рассказали о версиях гибели «Гиви»
У следствия по делу о гибели командира ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной «Гиви») есть две версии его убийства.
Согласно первой, для осуществления теракта был применен РПО-3 «Шмель». В соответствии со второй версией, Толстых погиб в результате срабатывания взрывного устройства.
Следствию удалось установить причастных к убийству лиц и доказать их связь с украинскими спецслужбами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего оперативным командование ДНР Эдуарда Басурина. Имена исполнителей держатся в тайне в интересах следствия.
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