В ЛНР рассказали об устроенной Киевом провокационном шоу при передаче пленных

Во время процедуры передачи 15 пленных в пригороде Горловки украинская сторона устроила провокационное шоу. Об этом рассказала представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

- Передача состоялась в принципе нормально, но политическая проститутка, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, который любит устраивать шоу, привез с территории Украины женщин и матерей, у которых родственники удерживаются на территории ДНР, еще привез и священнослужителей, чтобы оказать на нас психологическое давление и через этих людей вынудить еще освободить людей, - цитирует Кобцеву «ЛуганскИнформЦентр».

По словам собеседницы агентства, она вместе с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой в корректной форме объяснила женщинам, по чьей вине заморожен процесс обмена пленными.

- При этом Тандит все это время пытался вставить свои реплики, чтобы очернить и Кобцеву, и Морозову, и указать негативные моменты именно с нашей стороны, - отметила представитель ЛНР.

Кобцева подчеркнула, что таких провокаторов, как Тандит, необходимо срочно отстранять от процесса, иначе наметившаяся положительная тенденция в обмене пленными снова застопорится.

- Тандит без этого политического шоу обойтись не может, и таких как Тандит из этого процесса необходимо срочно убирать, иначе это будет полный стопор. Это была своего рода провокация со стороны Украины. Даже в такие моменты, когда происходит передача людей, они без этих политических шоу обойтись не могут, - заявила представитель ЛНР.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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