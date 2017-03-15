В МВД рассказали о росте размеров взяток в России

В 2016 году средний размер взятки в Росси вырос на 75% по сравнению с 2015-м. Об этом заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

В интервью «Коммерсанту» он назвал сумму средней взятки – 328 тысяч рублей. При этом добавил, что зачастую незаконные вознаграждения значительно крупнее.

В качестве примера Курносенко привел уголовное дело в отношении одного из высокопоставленных чиновников внутренних войск МВД России. Его подозревают в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки, общая стоимость которых составляет 2,6 миллиона рублей.

Собеседник издания отметил, что коррупционные схемы постоянно совершенствуются, видоизменяются предмет взятки и способы передачи. Все это затрудняет разоблачение взяточников и доказательство их вины.

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