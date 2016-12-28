СМИ рассказали о признании российскими чиновниками «допинговой программы»

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович якобы призналась в существовании в РФ допинговой программы, пишет газета The New York Times.

По данным издания, Анцелович заявила, что это был институциональный заговор, подчеркнув, что высшее руководство было не в курсе происходящего.

Кроме того, газета приводит в качестве доказательства приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, который заявил о необходимости установить причины, по которым молодые спортсмены соглашаются принимать допинг.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о применении допинга российскими спортсменами.

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России существует проблема допинга, однако никогда не существовало и не существует никаких программ государственной поддержки этого.