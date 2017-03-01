В МИД РФ рассказали о последствиях санкций в отношении САР

Любые санкции в отношении Сирии приведут к ослаблению международного антитеррористического фронта. Так в МИД России прокомментировали заблокированную в Совбезе ОГН резолюцию.

В настоящее время безусловным требованием для всех должна стать борьба с ДАИШ (группировка запрещена в России) и другими террористическими структурами в Сирии, отметили в ведомстве. Однако цель авторов резолюции состояла не в поиск эффективных и общеприемлемых решений, а в обострении обстановки.

«Западная «тройка» сознательно и явно в провокационных целях пошла на раскол в СБ ООН и вброс проекта, заранее зная, что он для России (и не только для нее) неприемлем и будет заветирован», - говорится в сообщении МИД.

В министерстве также подчеркнули, что инициативы о санкциях против Сирии могут отрицательно сказаться на перспективах политического регулирования в ближневосточном государстве.

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Теги:
Организации: МИД, ООН
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