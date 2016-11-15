В СК РФ рассказали о подтверждающих вину Улюкаева следах на его руках

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что не удивлена позицией адвоката Алексея Улюкаева, заявившего, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины главы МЭР.

- Заявление адвокатов о непричастности Алексея Улюкаева к выдвинутым СКР обвинениям – это ожидаемая версия защиты, - цитирует Петренко «Интерфакс».

В то же время собеседница агентства подчеркнула, что говорить об отсутствии доказательств как минимум несерьезно при наличии специфических следов на пальцах рук у обвиняемого.

- Если говорить сухим языком уголовного процесса, то в распоряжении следствия уже имеется ряд весомых доказательств, в том числе материалы оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, которые зафиксированы в соответствии с требованиями закона, но пока не разглашаются в интересах следствия, - подчеркнула представитель СКР.