Издание Daily Mail заявило, что Россия может победить британскую армию за один день. По мнению экспертов, к такому результату привело британскую армию сокращение военного бюджета.

Пресса отмечает, что на сегодняшний день британские войска значительно сокращены. Поэтому их нельзя считать эффективными, сообщает РИА "Новости". Журналисты отмечают, что британские сухопутные войска могут быть уничтожены Россией за один день.

– В связи с этим поднимается важный вопрос: а готова ли британская армия к такой возможности, – пишет западная газета. По мнению журналистов, ответ на этот вопрос будет отрицательным.