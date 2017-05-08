США расширяет влияние в Азии и Тихом океане
Около 7,5 млрд долларов собираются инвестировать США в расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет.
Министерство обороны США поддержало план об обновлении военной инфраструктуры, отмечает ТАСС.
Деньги также пойдут на проведение дополнительных учений и размещение кораблей в Тихом океане.
Причиной такого решения стал рост напряженности на Корейском полуострове, в частности, из-за КНДР.
Первоначально данный план был предложен сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, которого поддержали министр обороны США и глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.
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