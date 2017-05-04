Расселение хрущевок в МО может начаться после 2020 года
Вопрос расселения жителей пятиэтажек в Подмосковье будет рассматриваться после 2020 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, пока власти области занимаются реализацией программы расселения бараков. До пятиэтажек дело дойдет только после ее выполнения.
Губернатор также отметил, что Подмосковье будет опираться в данном вопросе на опыт столицы. «Надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва. Очевидно, без плотного диалога с гражданами это невозможно», - цитирует его «Интерфакс».
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