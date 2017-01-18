ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

ЦРУ США рассекретило 13 миллионов страниц различных архивных документов, содержащих информацию о холодной войне во Вьетнаме и НЛО, заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд.

По его словам, архивы были рассекречены полностью, никакого тщательного отбора информации не было.

Отмечается, что ведомство рассекретило документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте «Stargate». Об этом сообщает «РИА Новости».