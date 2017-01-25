ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок США и СССР у берегов Британии

Согласно рассекреченным Центральным разведывательным управлением данным, 3 ноября 1974 года у британского побережья произошло столкновение подводных лодок США и СССР. Об этом советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт под грифом «совершенно секретно» сообщил госсекретарю США Генри Киссинджеру.

«Только что получил известие из Пентагона, что одна из наших подводных лодок с ракетами «Посейдон» столкнулась с советской подлодкой. Субмарина «Джеймс Мэдисон» выходила с базы Холи-Лох на боевое дежурство и столкнулась с советской подводной лодкой, поджидавшей ее у входа в бухту, чтобы начать преследование», — цитирует текст сообщения Скоукрофта РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

По словам советника, после столкновения обе подлодки всплыли на поверхность, после чего советское судно вновь погрузилось под воду.

«Долгое время об этом инциденте ходили слухи, но официально он никак не комментировался, - пишет The Times. - Многие полагали, что подлодки могли столкнуться в открытых водах Северного моря. Однако из телеграммы следует, что в действительности случай произошел на малых глубинах в 50 километрах от Глазго».

Как отметил эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, к которому обратилось за комментарием издание, инцидент мог привести к катастрофе, если бы экипаж одной из лодок принял столкновение за нападение. Кроме того, мог произойти взрыв, который воспламенил бы ракетное топливо и привел бы к пускам ракет или разрушению боеголовок.

Ранее, 18 января ЦРУ опубликовало 13 миллионов страниц различных документов. В них содержатся сведения, в частности, о деятельности разведки во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны.