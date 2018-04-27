США рассекретили доклад о «вмешательстве» РФ в выборы

Конгресс США рассекретил часть доклада по «российскому вмешательству» в американские выборы президента. Опубликованный документ насчитывает 200 страниц.

В докладе говорится, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США, вмешиваясь в политические процессы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ.

Свидетельств «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел.

Кроме того, агентство «Россия сегодня», Sputnik, телеканал RT и Russia Beyond the Headlines названы «частью российского аппарата медиапропаганды», который использовался для вмешательства в выборы.

Комментируя доклад, президент США Дональд Трамп заявил, что документ положит конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией, сообщает «РИА Новости».

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