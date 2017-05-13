Распространение вируса-вымогателя удалось остановить случайно

Дальнейшее распространение вируса-вымогателя, который затронул десятки тысяч компьютеров во всем мире, удалось остановить с помощью регистрации домена с длинным названием.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британский The Guardian, остановить атаки помог сотрудник охранной фирмы Дариен Хусс совместно с программистом компании MalvareTech. Они нашли в коде вредоносной программы доменное имя, куда направлялись запросы.

Мужчины приобрели домен стоимостью 11 долларов, после чего тысячи сообщений стали приходить на этот домен. Хусс сказал: «Я не знал, что регистрация домена остановит вредоносное ПО».

Чтобы защитить еще не тронутые вирусом устройства, Microsoft выпустила специальное обновление на операционные системы Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003.

Ранее британские СМИ сообщали, что за атаку ответственна группировка Shadow Brokers, которая связана с Россией.

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