За распространение ложных сведений накажут рублем

Члены Совета Федерации разрабатывают поправки в КоАП, которые позволят ввести штрафы за распространение недостоверной информации.

По словам автора инициативы, сенатора Ирины Гехт, штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Поправки призваны защитить граждан от паники, которую вызывает неподтвержденная информация, распространяемая в сети интернет.

Как пишет газета «Известия», идея введения подобного наказания возникла из-за участившихся случаев «экологического экстремизма» в ходе которых граждан запугивают онкологическими заболеваниями из-за работы в регионе фабрики или завода.

Вместе с тем, новая норма будет предусмотрена за недостоверную информацию любой тематики.

На данный момент юристы ищут способ наиболее точного определения критериев недостоверной информации, которые бы не ущемили права и свободы граждан в рамках законопроекта, сообщает «Федерал пресс».

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