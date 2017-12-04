Распоряжаться маткапиталом стало проще

С 4 декабря распорядиться средствами материнского капитала можно без предоставления СНИЛС. Уточняется, что этот документ теперь необходим только при подаче заявления на получение сертификата.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), за время действия программы маткапитала сертификаты на него получили 8,5 миллиона семей. Около пяти миллионов родителей улучшили свои жилищные условия, а 3,2 миллиона использовали средства на погашение ипотеки, еще 482 тысячи семей потратили деньги на образование детей, а 3,7 тысячи перевели на накопительную пенсию матери, пишет «Российская газета».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие материнского капитала до конца 2021 года, напоминает «Федерал пресс».