Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство новой системы ПВО
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в испытаниях новой системы ПВО, после чего приказал начать ее массовое производство.
Как сообщает РИА Новости, он похвалил военное руководство и указал на то, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель».
Северокорейский лидер распорядился «производить новую систему «в максимальном количестве», чтобы «она покрывала всю страну, как лес». Этим он намерен избавить врагов от иллюзии, что КНДР имеет господство исключительно в воздушном пространстве.
Стрельбы, которые были организованы академией нацобороны, производились с целью протестировать систему ПВО нового типа. Так, среди задач испытаний были обнаружение и уничтожение вражеских ракет и беспилотников.
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