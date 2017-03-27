СКР располагает данными о подкупе участников прошедших 26 марта протестных акций

Подросткам, принимавшим участие в несогласованном митинге в центре Москвы в воскресенье, 26 марта, предлагалось денежное вознаграждение за это. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

- Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия, - цитирует Петренко ТАСС.

Ранее о том, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, то, наверно, какие-то подтверждения будут представлены общественности, - отметил Песков, отметив, что он ссылается на конкретные факты.