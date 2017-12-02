Раскрыта тайна неизвестного предмета под одеждой Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко носит под одеждой инсулиновую лампу. Этот предмет можно заметить на фотографии, которую активно обсуждали пользователи интернета.

Ранее они обнаружили под курткой у Порошенко что-то твердое и решили, что это бронежилет, передают «Известия».

Источник, близкий к главе государства, рассказал: «Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него».

Прибор используется для того, чтобы вводить в кровь инсулин, если нет возможности сделать инъекцию.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что не употребляет сладкое.