Раскрыта тайна горящего шоколада

Роспотребнадзор заинтересовался видеороликом, стремительно распространяемым в соцсетях, на котором запечатлена горящая плитка черного шоколада.

«В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности», – говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что вся продукция подвергнется лабораторным исследованиям.

Вместе с тем, по мнению экспертов, горение — абсолютно нормальное состояние для любого продукта питания.

По словам доктора химических наук, профессора РХТУ им.Менделеева Дмитрия Мустафина, шоколад горит легче многих других продуктов, потому что в нем содержится большое количество масел.

«Любое — масло какао, пальмовое или кокосовое — поддерживает горение при довольно низких температурах. Поэтому если поднести шоколадку к огню газовой плиты, он почти наверняка загорится. Вне зависимости от того, темный он или молочный, хорошего качества или средний», - сказал эксперт в беседе с «МК».

Он пояснил, что на этом основан принцип перегонки веществ.

Вместе с тем, по газам, которые выделяются при горении, можно понять, какое именно горит масло и сделать выводы о качестве шоколада.