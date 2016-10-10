Раскрыта еще одна тайна созвездия Кассиопеи

Ученые выяснили, почему окраины спиральных рукавов галактики NGC 278, в созвездии Кассиопеи, где сейчас происходит образование новых звезд, остаются «мертвыми». Сделать открытие помогли новые снимки с телескопа «Хаббл».

Галактика NGC 278 была открыта давно, еще в 1786 году и сначала считалась крупным шаровым скоплением звезд на окраинах Млечного пути. Она расположена достаточно «близко» к Земле – всего в 40 миллионах световых лет.

Благодаря тому, что мы воспринимаем эту галактику как бы сверху - нам видны ее красивые спиральные рукава и яркое ядро. Уже известно, что внутри галактики идут процессы образования звезд. Первые снимки ее окраин, полученные "Хабблом" в 1990 году, показали, что новые звезды рождаются только во внутренней части рукавов. Окраины оставались темными, и звезд там не возникало, сообщает РИА Новости.

Данные, недавно полученные телескопом, позволили разгадать эту загадку. Выяснилось, что галактика NGC 278 столкнулась с другой небольшой галактикой, имевшей запасы нейтрального газа. Эта космическая катастрофа перемешала газ в центральной части NGC 278 и заставила его вступать в процесс звездообразования, а пыль была выброшена на окраины галактики, которые поэтому и остались темными. Такие события происходят очень редко. Галактика NGC 278 оказалась уникальным явлением нашей Вселенной.

