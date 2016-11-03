Раскрыта литиевая загадка Вселенной
Испанские ученые доказали, что наличие во Вселенной огромного количества лития обусловлено работой молодых звезд. В ходе надзоров за молодой звездой V5668 специалисты обнаружили, что вспышки на ней порождают лития в десять раз больше, чем содержится на Солнце.
По суждению испанских ученых, две вспышки новых звезд в год могут объяснить наличие всего лития во Вселенной. Как известно, доля лития, сформировавшегося во время Большого взрыва, составляет всего 25 процентов. Источник происхождения оставшихся 75 процентов до сих пор оставался неизвестным,- сообщает РИА Новости.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии