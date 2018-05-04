Раскрыта горькая правда о майских праздниках

Корреспонденты «Русской Планеты» выяснили - почему россияне не испытали радости от заслуженных выходных.

Жители самой большой страны в мире поучаствовали в опросе на тему - как они отдохнули на майских праздниках. Из пяти вариантов ответа надо было выбрать один, а также есть возможность написать свой комментарий об отдыхе.

Неожиданно треть россиян оказалась занятой в майские праздники – вариант «Я работал» набрал 32,8% голосов, став лидером опроса.

Отчасти такой вариант оправдан и логичен – современная жизнь не терпит долгих праздников, если ты работаешь на полную катушку. И здесь не имеет значения определенный график – условия позволяют россиянам работать в любой день, не выходя из дома.

Второе место у варианта «А что, выходные уже закончились?» - 23,4%.

Да, пока одна часть населения зарабатывает деньги и статус, вторая пребывает в небытие относительно рабочих дней. Ее понять тоже можно – отдыхать в майский сезон или отправиться в отпуск до наступления лета, минуя давки и загруженность туристических направлений, вполне закономерное решение.

Третье место у варианта «Отлично» - 17,4% голосов.

Отрадно, что пусть и небольшая, но все же вполне приличная часть россиян уже отдохнула, и довольна своим времяпрепровождением.

Вариант «Хорошо» набрал 14%, а вариант «Нормально» - 12,4%.

Не всегда отпуск, или банальная сходка на шашлыках в лесу, проходит так, как планируется, и некоторые нюансы выхода из неприятных ситуаций и тяжких последствий должны учитывать опытные жители нашей необъятной страны.