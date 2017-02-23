ЦРУ раскрыло подробности нападения НЛО на российскую военную часть

Секретный доклад ЦРУ, обнародованный недавно среди прочих документов, содержит информацию об инциденте 1993 года, когда в Сибири неопознанный летающий объект якобы уничтожил целое подразделение российских военных – более двух десятков солдат.

Как следует из документа, неподалеку от российской воинской части, дислоцированной в Сибири, был замечен НЛО, в который по решению командира была выпущена ракета. Это не причинило вреда объекту, напротив – он приземлился, сообщает сайт телерадиокомпании «Звезда» со ссылкой на издание Express.

Из НЛО вышли пришельцы и слились в один светящийся шар, после чего 23 военнослужащих превратились в камень, якобы рассказывали позже двое выживших российских военных.

Свидетели также составили описание инопланетян: «пять низкорослых гуманоидов с большими головами и большими черными глазами».