СМИ раскрыли планы Демпартии США свергнуть президента США
Американский либеральный активист, поддерживавший Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании, разработал детальную программу, реализация которой приведет к отстранению от власти действующего президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT, программа была обнародована после встречи членов Демократической партии с инвесторами во Флориде. По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры приведут к импичменту Трампа до 2020 года.
Политические противники Трампа «планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации», — сообщает RT.
По данным телеканала, одной из главных своих задач демократы называют противодействие так называемой дезинформации консервативных медиа, выступающих в поддержку Трампа. Кроме того, они намерены сотрудничать с Facebook, чтобы соцсеть препятствовала распространению «неугодных» новостей.
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