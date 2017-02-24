СМИ раскрыли планы Демпартии США свергнуть президента США

Американский либеральный активист, поддерживавший Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании, разработал детальную программу, реализация которой приведет к отстранению от власти действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT, программа была обнародована после встречи членов Демократической партии с инвесторами во Флориде. По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры приведут к импичменту Трампа до 2020 года.

Политические противники Трампа «планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации», — сообщает RT.

По данным телеканала, одной из главных своих задач демократы называют противодействие так называемой дезинформации консервативных медиа, выступающих в поддержку Трампа. Кроме того, они намерены сотрудничать с Facebook, чтобы соцсеть препятствовала распространению «неугодных» новостей.

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Места: Россия, США
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