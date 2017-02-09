МИД РФ раскрыл содержание пакета предложений Москвы к Токио по Курилам
В рамках интенсивной подготовки к переговорам заместителей глав МИД России и Японии в Москве сформирован пакет предложений японской стороне по целому ряду направлений, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Директор третьего департамента Азии российского МИД Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сообщила, что ее министерство прорабатывает пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил.
«Это прежде всего рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», - цитирует Воробьеву агентство. По ее словам, также сейчас прорабатывается вопрос о визите в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он может состояться в первой половине года.
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