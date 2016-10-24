СК РФ раскрыл имена причастных к обстрелам Донбасса украинских военных

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против командиров подразделений Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам Донбасса, приведших к гибели мирных жителей. Все они обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны, - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, уголовное производство открыто в отношении командира 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ полковника Сергея Сирченко, командира 17-го отдельного моторизированного батальона 57-й отдельной моторизированной бригады подполковника Александа Щербинина, командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковника Василия Зубанича, командира 55-й отдельной артиллерийской бригады полковника Сергея Брусова, командира 30-й отдельной механизированной бригады подполковника Ивана Гараза, командира артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады майора Сергея Марценюка и других неустановленных лиц указанных подразделений.

Следователи установили, в частности, что 17 апреля Сирченко, Щербинин и другие военные 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ вели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево Донецкой области. В результате частично повреждены три жилых дома, пункт выдачи гуманитарной помощи, ранена не участвующая в вооруженном конфликте женщина.

15 июня Зубанич и военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения населенные пункты Красногоровка и Старомихайловка Донецкой области, в результате чего пострадали два мирных жителя.

7 июля Брусов и другие военные 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ обстреляли гражданские объекты в поселке Зайцево Донецкой области. Было повреждено не менее 30 жилых домов, два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

19 июля Гараз, Марценюк и другие военные 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели обстрел из тяжелых видов вооружения территории Куйбышевского и Киевского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая Донецкой области. Частично повреждены восемь жилых домов, четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

- Следствие полагает, что во всех случаях военнослужащие Украины действовали в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооруженных конфликтов немеждународного характера, — цитирует Петренко РИА «Новости».

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