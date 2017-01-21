Ле Пен раскритиковала политику Меркель
Миграционная политика ФРГ была подвергнута критике со стороны лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Ле Пен отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не спросила у немецких граждан их мнение о миграционной политике.
– Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа, – сказала французский политик. По ее словам, Германия впустила в страну мигрантов, однако теперь не знает, где полмиллиона из них, сообщает издание "Известия".
Также кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отметила, что в Европе начинается новая эпоха, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза. Политик отметила, что Brexit может спровоцировать "эффект домино" в Европе.
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