Ле Пен раскритиковала политику Меркель

Миграционная политика ФРГ была подвергнута критике со стороны лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Ле Пен отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не спросила у немецких граждан их мнение о миграционной политике.

– Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа, – сказала французский политик. По ее словам, Германия впустила в страну мигрантов, однако теперь не знает, где полмиллиона из них, сообщает издание "Известия".

Также кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отметила, что в Европе начинается новая эпоха, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза. Политик отметила, что Brexit может спровоцировать "эффект домино" в Европе.