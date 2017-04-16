Расходы российских туристов за рубежом сократились на треть

В 2016 году россияне потратили за рубежом 24 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

На падение расходов повлиял курс национальной валюты. Такая же ситуация сложилась в Бразилии.

Сокращение расходов началось в 2014 году, однако оно было не столь ярким. В 2016 году туристы из России стали ездить за границу в три раза меньше, чем в 2015 году. Сообщается, что в 2017 году россияне снова проявили интерес к поездкам за границу, пишет Коммерсант.ru.

При этом туристы из России чаще всего путешествуют семьями или парами. Для группового отдыха в основном выбирают Турцию, Италию и Испанию.

Самыми щедрыми туристами по итогам 2016 года названы путешественники из Китая. Они оставили за границей 261 миллиард долларов.