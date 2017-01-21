Расходы федерального бюджета на образование составят в 2017 году 595 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на образование составят в 2017 году 595 миллиардов рублей, что больше прошлогоднего показателя на 54 миллиарда рублей, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, выступая на съезде «Единой России».
Она уточнила, что в 2016 году расходы на образование составили 541 миллиард рублей.
Ранее опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что 35 процентов россиян уверены, государство должно в первую очередь обеспечить социальные потребности страны – поднять на достойный уровень образование и медицину, а уже после этого уделять внимание обороне и безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости».
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