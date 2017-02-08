Расчеты С-400 в ходе проверки ВКС уничтожили неопознанные объекты на юге Москвы

Расчеты зенитного ракетного полка, на вооружении которого стоят системы ПВО С-300 и С-400, уничтожили летевшие на низких высотах неопознанные воздушные объекты, обнаруженные на юге Москвы.

Операция была проведена в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется в сообщении, информация о целях в автоматизированном режиме выдавалась целеуказаниями зенитному ракетному дивизиону, который осуществил условные пуски ракет и уничтожил цели.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе учений вертолеты создавали помехи специальным радиоэлектронным оборудованием, размещенным на борту. Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 на высотах до 50 метров входили в зону ответственности полка и имитировали нанесение тактических ударов.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО, в задачи которых входит оборона Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую боеготовность в рамках внезапной проверки в ВКС. С 7 февраля проводится внезапная проверка боевой готовности ВКС РФ. К ней привлечены порядка 45 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».