Расчеты С-400 в ходе проверки ВКС уничтожили неопознанные объекты на юге Москвы

Расчеты зенитного ракетного полка, на вооружении которого стоят системы ПВО С-300 и С-400, уничтожили летевшие на низких высотах неопознанные воздушные объекты, обнаруженные на юге Москвы.

Операция была проведена в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется в сообщении, информация о целях в автоматизированном режиме выдавалась целеуказаниями зенитному ракетному дивизиону, который осуществил условные пуски ракет и уничтожил цели.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе учений вертолеты создавали помехи специальным радиоэлектронным оборудованием, размещенным на борту. Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 на высотах до 50 метров входили в зону ответственности полка и имитировали нанесение тактических ударов.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО, в задачи которых входит оборона Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую боеготовность в рамках внезапной проверки в ВКС. С 7 февраля проводится внезапная проверка боевой готовности ВКС РФ. К ней привлечены порядка 45 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: вооружение
Следующая новость «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» вернулись из Сирии в Россию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО