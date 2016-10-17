Раннее пробуждение вредит психологическому здоровью

Ученые выяснили, что ранние подъемы оказывают негативное влияние на психику. В эксперименте приняли участие несколько сотен добровольцев.

Исследователи из Университета Техаса проанализировали полученные во время опыта данные. Заключение ученых гласит, что люди, просыпающиеся рано утром, чтобы пойти на учебу или работу, весь день чувствуют себя вымотанными и раздраженными.

Это происходит из-за нарушения естественного биологического ритма в организме, что на регулярной основе может оказать негативное влияние на психику человека и его нервное состояние, сообщает «Дни 24».

Специалисты советуют работодателям учитывать биологические часы своих подчиненных и начинать рабочий день на несколько часов позже. Или же разбить на две смены, на выбор. Это окажет позитивное влияние на выполнение сотрудниками поставленных задач, которые благодаря стабилизации биоритма станут более сконцентрированными и менее раздражительными.