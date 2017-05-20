Раненный россиянином Алексеем Макеевым мексиканец скончался в Канкуне

Мексиканец, который был ранен россиянином Алексеем Макеевым в Канкуне, скончался. Сам гражданин России находится в больнице с тяжелыми травмами.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на Life, мексиканец умер в результате ножевых ранений. Погибшим оказался один из местных жителей, который вместе с другими гражданами Мексики хотели разобраться с россиянином, осорблявшим их.

Ранее сообщалось, что граждане Канкуна окружили дом блогера Алексея Макеева, а после попытались линчевать его. В ходе потасовки Макеев ранил одного из местных жителей. Российский консул в Мехико Дмитрий Болбот рассказывал, что россиянин признан психически больным и не раз нападал на граждан России.