Раненный в Алеппо врач-педиатр Арсентьев доставлен в московскую клинику Бурденко

Получивший тяжелое ранение во время обстрела российского полевого госпиталя в Алеппо врач-педиатр Вадим Арсентьев доставлен в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Состояние российского врача оценивается как стабильное. Врачебная брига Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводит всестороннее изучение полученных ранений и после консилиума ведущих специалистов военной медицины ему будет назначен курс лечения и реабилитации», - цитирует текст сообщения «Интерфакс».

Как сообщили в военном ведомстве, на специально оборудованном вертолете пострадавший был доставлен на аэродром Хмеймим, а оттуда уже переправлен на лечение в Москву.

Ранее сообщалось, что в результате прямого попадания в приемное отделение госпиталя погибли две женщины-медика Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Организации: Минобороны
Следующая новость Евросоюз запретил Украине экспортировать мясо птицы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО