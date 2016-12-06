Раненный в Алеппо врач-педиатр Арсентьев доставлен в московскую клинику Бурденко

Получивший тяжелое ранение во время обстрела российского полевого госпиталя в Алеппо врач-педиатр Вадим Арсентьев доставлен в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Состояние российского врача оценивается как стабильное. Врачебная брига Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводит всестороннее изучение полученных ранений и после консилиума ведущих специалистов военной медицины ему будет назначен курс лечения и реабилитации», - цитирует текст сообщения «Интерфакс».

Как сообщили в военном ведомстве, на специально оборудованном вертолете пострадавший был доставлен на аэродром Хмеймим, а оттуда уже переправлен на лечение в Москву.

Ранее сообщалось, что в результате прямого попадания в приемное отделение госпиталя погибли две женщины-медика Надежда Дураченко и Галина Михайлова.