Ранение в глаз из пневматики привело к смерти школьника в Татарстане
11 февраля во время урока в одной из школ Нижнекамска в момент передачи двумя учениками друг другу пневматического пистолета один из них случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала его товарищу в глаз.
В тот же день пострадавшему была проведена срочная операция, но из-за серьёзного ранения было решено удалить глаз полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.
Через шесть дней у ребенка развилось осложнение, в результате чего из-за повреждения центральной нервной системы произошла остановка сердца.
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