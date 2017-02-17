Ранение в глаз из пневматики привело к смерти школьника в Татарстане

11 февраля во время урока в одной из школ Нижнекамска в момент передачи двумя учениками друг другу пневматического пистолета один из них случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала его товарищу в глаз.

В тот же день пострадавшему была проведена срочная операция, но из-за серьёзного ранения было решено удалить глаз полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

Через шесть дней у ребенка развилось осложнение, в результате чего из-за повреждения центральной нервной системы произошла остановка сердца.