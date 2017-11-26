Рамзан Кадыров заявил о желании покинуть свой пост
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мечтает покинуть свой пост.
В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он сказал: «Можно сказать, это моя мечта». При этом глава республики добавил, что это решение – «прерогатива руководства государства».
Кадыров подчеркнул, что «быть руководителем региона - и нести ответственность за народ, за республику перед руководством государства, и - перед народом, это очень сложно». Глава Чечни объяснил свое желание тем, что «пришло время», передает «Интерфакс».
Ранее он назвал «ошибочным» приговор чеченцам по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.
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