Рамзан Кадыров заявил о желании покинуть свой пост

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мечтает покинуть свой пост.

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он сказал: «Можно сказать, это моя мечта». При этом глава республики добавил, что это решение – «прерогатива руководства государства».

Кадыров подчеркнул, что «быть руководителем региона - и нести ответственность за народ, за республику перед руководством государства, и - перед народом, это очень сложно». Глава Чечни объяснил свое желание тем, что «пришло время», передает «Интерфакс».

Ранее он назвал «ошибочным» приговор чеченцам по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.