Рамзан Кадыров стал Героем Отечества
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества), учрежденным местным парламентом.
Награда Кадырову была вручена входе Парада Победы 9 мая в Грозном. Орден был вручен главе Чечни за героизм и отвагу при защите с риском для жизни конституционного строя и правопорядка на территории республики, передает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Еще одним орденом – «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») – Кадыров был награжден за успехи в госстроительстве и обеспечение безопасности в Чечне.
Следующая новость Латвия возмущена нападением на посольство в Москве
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии