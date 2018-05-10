Рамзан Кадыров стал Героем Отечества

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества), учрежденным местным парламентом.

Награда Кадырову была вручена входе Парада Победы 9 мая в Грозном. Орден был вручен главе Чечни за героизм и отвагу при защите с риском для жизни конституционного строя и правопорядка на территории республики, передает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Еще одним орденом – «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») – Кадыров был награжден за успехи в госстроительстве и обеспечение безопасности в Чечне.